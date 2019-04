Wohnungsnot in Duisburg : CDU: „14.000 Wohnungen stehen leer“

Künftige Baugebiete im Duisburger Süden werden wohl kaum neuen Wohnraum für sozial Schwächere schaffen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Debatte um bezahlbaren Wohnraum und Enteignung von großen Wohnungsunternehmen hat auch Duisburg erreicht. Die Mieten bleiben hier konstant, die Wohnungsnot hält sich in Grenzen, meint die CDU.

Von Jan Luhrenberg

In Ruhrort sind am Samstag einige Menschen auf die Straße gegangen, um gegen hohe Mieten und Wohnungen in katastrophalen Zuständen zu protestieren. Die Forderungen waren klar: Die Mieten seien um fünf Prozent binnen eines Jahr gestiegen. Das sei für viele Duisburger sehr belastend, heißt es in der Einladung des „Solidarischen Stadtteilladens Roter Stern Ruhrort“. Viele Häuser stünden leer und verfielen, anstatt sie zu sanieren und so günstigen Wohnraum zu schaffen. „Es gibt in Duisburg keinen Anlass für eine Demonstration wie in Berlin“, sagt Peter Heß, Vorsitzender des Mieterschutzbundes Duisburg. Dennoch bestehe Handlungsbedarf, wie Heß weiter ausführt. „In bestimmten Teilbereichen auf dem Wohnungsmarkt herrscht absolute Wohnungsnot.“ Wohnungssuchende mit geringem Einkommen, mit Kindern oder in einem hohen Alter hätten auf dem freien Markt Probleme, eine bedarfsgerechte Bleibe zu finden. „Viele Vermieter holen sich lieber andere Menschen ins Haus, weil die Vorurteile zu groß sind“, so Heß.

Laut Heß fehle es an Wohnungen, die sich Menschen mit einem geringen Einkommen – vor allem aber Bürger, die auf Transferleistungen angewiesen sind – leisten können. Auch gebe es zu wenige seniorengerechte Wohnungen. „Immer mehr Leute haben Anspruch auf eine Sozialwohnung, aber es gibt kein ausreichendes Angebot.“ Es sei immer wichtig, auf die Bedürfnisse von potenziellen Mietern einzugehen, so Heß, der deshalb froh ist, dass die Gebag für eine gute Grundlage auf dem Wohnungsmarkt sorge.

INFO Mieten in Duisburg ohne größeren Anstieg Gleichbleibend Dass die Mieten in Duisburg nur moderat nach oben gehen, ist seit längerem der Fall. Das bestätigen Zahlen des Immobilienverbandes West (IVD). „Die Preistendenz für Duisburg ist gleichbleibend“, sagt Sprecherin Marion Busch. Höchst- und Tiefstpreise 2018 zahlten Mieter in Duisburg bis etwa 9,40 Euro pro Quadratmeter Neubau, günstigen Wohnraum gibt es ab 4,30 Euro pro Quadratmeter.

Für Probleme auf dem lokalen Wohnungsmarkt sorgten auch Gesellschaften wie Vonovia, die laut Heß „nur Geld wollen“. „Vonovia vergibt beispielsweise Dienstleistungen wie den Hausmeisterposten an eigene Tochterfirmen“, sagt Heß. So könnten hohe Preise aufgerufen werden. Auch beim Thema Mieten zeigten sich solche Gesellschaften zum Teil rigoros. Im Duisburger Süden beispielsweise habe Vonovia die Mietpreise erhöht, weil dort viele Mieter aus Düsseldorf hingezogen seien, die mehr Geld zur Verfügung hätten. „Das ist nicht zulässig“, sagt Heß. Oft käme Vonovia trotzdem damit durch, weil sich von 100 Mietern nur zehn wehrten. Eine Enteignung solcher Gesellschaften ist für Heß keine Option. Der Mieterschutzbund will sich stattdessen dafür einsetzen, dass der gezahlte Teil einer Miete, der über dem ortsüblichen Niveau liegt, an den Mieter zurückgegeben wird.

Auch die CDU in Duisburg lehnt die Verstaatlichung ab: „Diese wird erfahrungsgemäß nicht dazu führen, dass Haus- und Grundstücksbesitzer wieder mehr in den Wohnungsbau investieren. Ganz im Gegenteil. Solch eine Zwangsmaßnahme wird die Investitionsbereitschaft massiv hemmen“, so Ratsherr Thomas Susen, Sprecher der CDU im Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Verkehr. „In Duisburg stellt sich die Frage des Wohnungsmangels gar nicht“, sagt Susen. Wenn auch in Duisburg gegen Wohnungsnot demonstriert werde, sei diese Stadt der falsche Standort. „In Duisburg herrscht kein Mangel an preiswertem Wohnraum. Aktuell stehen rund 14.000 Wohnungen in ganz Duisburg leer.“ Dagegen seien Neubaugebiete für junge Familien mit Kindern wichtig, um eine weitere Abwanderung zu stoppen. Eine Alternative zu Enteignungen sieht Susen darin, dass der Bund geeignete Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau preisgünstig an Investoren verkauft. „Das könnte ein probates Mittel sein, die Wohnungsnot in Großstädten wie Hamburg, Köln oder München zu vermindern. In Duisburg dagegen stellt sich diese Frage gar nicht.“

(jlu)