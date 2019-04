Hilfsaktion ist ein Erfolg : Viele Duisburger spenden für Brandopfer

Das Feuer brach im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses am Uhlenbroicher Weg aus. Jetzt suchen Experten nach der Brandursache. Foto: Katja Burgsmüller

Großenbaum Experten ermitteln zum Brand am Uhlenbroicher Weg in Großenbaum, bei dem in der Nacht zum Samstag eine Frau ums Leben kam. Ein Mann schwebt weiter in Lebensgefahr. Eine riesige Resonanz gibt es auf die Hilfsaktion.

Jetzt ist die Duisburger Kripo am Zuge: Sachverständige versuchen, die Ursache des Brands im Hochhaus am Uhlenbroicher Weg zu klären. Zentrale Frage ist, ob ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit der Bewohner eine Rolle gespielt haben, als in der Nacht zum Samstag in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hochhauses Feuer ausbrach. Die Bewohner, ein Ehepaar mittleren Alters, konnten sich aus der Wohnung retten. Eine 66 Jahre alte Nachbarin kam durch das Einatmen von Rauchgasen ums Leben. Ihr Ehemann (77) schwebte nach Angaben der Polizei am Montag noch in Lebensgefahr. Die meisten anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist unbewohnbar. Die Mieter, die derzeit in einem Hotel untergekommen sind, konnten gerade noch ihr Portemonnaie schnappen. Alles andere fiel den Flammen zum Opfer. Doch auf die Hilfsaktion, die ein Nachbar von gegenüber unverzüglich auf Facebook startete, haben zahlreiche Leute reagiert. „Wir könnten drei Wohnungen einrichten“, sagt Patrick Ko, der Initiator des Aufrufs in der Großenbaumer Facebook-Gruppe: „Die Resonanz war überwältigend.“ Betten, Fernseher, Geschirr, Sofas, ganze Wohnungseinrichtungen von der kürzlich verstorbenen Schwiegermutter wurden angeboten.

Info Zuständig ist zunächst die Staatsanwaltschaft Ursache Die Zuständigkeit für die Brandursachenermittlung liegt zuerst bei der Staatsanwaltschaft, um festzustellen, ob eine Brandstiftung vorliegt. Was eher selten der Fall ist. Freigabe Nach Freigabe durch die Staatsanwaltschaft konzentriert sich die Ermittlung von Brandursachen darauf, die Haftung für entstandene Schäden zu regeln. Brandschutz Bei Brandursachenforschung geht es auch um vorbeugenden Brandschutz.

Die Hilfsbereitschaft war so groß, dass Patrick Ko potenzielle Spender bittet, vorläufig abzuwarten: „Wir müssen erst mal die ganzen Sachen sichten, die bereits angeboten wurden, und dann sehen, was genau gebraucht wird.“ Denn die ausgebrannten Mieter haben eine Wohnung mit eingerichteter Küche in Aussicht. „Wenn es gut läuft, kann der Vertrag in den nächsten Tagen unterschrieben werden“, weiß Ko, der mit der Tochter der beiden in Verbindung steht.

Mit Kleidung ist das Paar inzwischen versorgt. Die Frau war schnell ausgestattet. Für den Mann, der eine Übergröße trägt, war’s komplizierter. Doch am Montag reiste eine Frau extra im Zug aus Dortmund an, mit drei Bananen-Kartons voll mit Männerkleidung der Größe 5 XL im Gepäck. Die Katze des Ehepaars bleibt weiterhin verschwunden. Patrick Ko hat beobachtet, wie das Tier, das als scheu gilt, in der Brandnacht aus der Wohnung im ersten Stock sprang und davon rannte. Seitdem wurde die schwarz-weiße Katze nicht mehr gesehen.