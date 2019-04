Mit dem Rad unterwegs : Duisburger treten in die Pedale

Frühlingszeit ist Fahrradzeit: Der ADFC ist Duisburg ist auf der Suche nach vorbildlichen Abstellmöglichkeiten für Räder, die „Schokofahrer“ holen 100 Kilo Schokolade aus Amsterdam nach Duisburg.

Dominikanische Republik Für die Produktion wird direkt und fair gehandelter Biokakao aus der Dominikanischen Republik wird mit dem Segelfrachtschiff „Tres Hombres“ nach Amsterdam gesegelt. Die 100 Kilo Tres-Hombres-Schokolade, die die Duisburger Fahrer mitbringen, werden anschließend in örtlichen Geschäften verkauft. Von jeder Tafel gehen 50 Cent an das Duisbock-Projekt. Infos unter www.schokofahrt.de im Netz.

Amsterdam Gemeinsam mit rund 100 weiteren Cargo-Bikern macht sich Jörg Walther vom ADFC am Gründonnerstag, 18. April, auf den Weg nach Amsterdam. Bei der 5. Schokofahrt radeln Lasten-Radler aus dem gesamten Bundesgebiet in die Niederlande, um in der Schokoladenmanufaktur „Chocolatemakers“ insgesamt zwei Tonnen der süßen Tafeln abzuholen.

Obwohl die Stadt schon seit den 1990er Jahren immerhin den „Rhein-Ruhr-Bügel” installiert und nun in der Regel den Anlehnpfosten „Kölner Haarnadel” aufstellt, sei der Nachholbedarf besonders beim Einzelhandel, allen voran Discounter und Supermärkte, erheblich, so der ADFC-Sprecher.

Dabei bieten sie zum Teil gern selbst regelmäßig Fahrradzubehör an, haben also die Radfahrer als Konsumenten durchaus im Blick. Mit der öffentliche Auszeichnung von Händlern, die sichere Anschließmöglichkeiten bieten, will der ADFC ein Umdenken beim Handel bewirken.

Vorschläge (gern mit Foto) an die Jury, Stichwort „Fahrradständer 2019“ bis zum 31. August an den ADFC, Mülheimer Str. 91, 47058 DU, oder per E-Mail an: info@adfc-duisburg.de