MSV Duisburg muss jetzt Ruhe bewahren - Kommentar zum Saisonstart

Duisburgs Dustin Bomheuer (rechts) und Andreas Wiegel nach Spielende auf dem Spielfeld in Darmstadt. Foto: dpa/Uwe Anspach

Düsseldorf Der MSV Duisburg hat in der zweiten Bundesliga in drei Spielen noch keinen Punkt geholt. Das tut weh. Der Verein muss nun Ruhe bewahren. Ein Kommentar.

Sebastian Fuhrmann arbeitet in der Sportredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf-Heerdt.

Drei Spiele, kein einziges Törchen geschossen, in der Folge Tabellenletzter – die Bilanz des MSV Duisburg in der neuen Zweitligaspielzeit ist überraschend schäbig. Aber sie ist kein Grund, gleich alles von Grund auf in Frage zu stellen.