Kein Sportplatz genügt Standards : Fußballfans werden in Krefeld weiterhin ausgesperrt

Meinung Krefeld Das Pokalspiel zwischen dem VfR Fischeln gegen Rot-Weiss Essen hätten sicherlich gerne viele Fußballfans besucht. Sie dürfen das jedoch nicht. In Krefeld gibt es seit Jahren keinen Sportplatz, der die Sicherheitsstandards für solch ein Spiel erfüllt.

Wenn am Mittwochabend das Achtelfinale im Niederrheinpokal zwischen dem VfR Fischeln und Rot-Weiss Essen angepfiffen wird, so ist das wunderschön und todtraurig zugleich. Wunderschön für die Spieler des Fußball-Landesligisten, für die diese Partie sicherlich ein Höhepunkt in ihrer sportlichen Laufbahn ist. Und auch für den Verein ist es einer der Höhepunkte in der 101-jährigen Geschichte.

Todtraurig sind die Spieler sicherlich darüber, dass das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Ohne Zuschauer fehlen die euphorisierende Stimmung – und dem Schatzmeister eine fette Einnahme. Verein und Spieler werden so genau um das gebracht, was der Pokalwettbewerb mit seinen einzigartigen Duellen zwischen Klein und Groß, David und Goliath, ihnen bescheren soll.

Es ist ein großes Ärgernis für den VfR Fischeln und alle Fußballfreunde, dass die Stadt Krefeld es in fast vier Jahren nicht geschafft hat, das Stadion Grotenburg so zu sanieren und herzurichten, dass dort ein solches Spiel ausgetragen werden kann.

Und so ist es nicht das erste Mal, dass solch ein Fußballfest in Krefeld nicht durchgeführt werden kann. Bereits Kreisligist FC Hellas konnte in der zweiten Pokalrunde gegen den MSV Duisburg nicht daheim vor Zuschauern spielen. Der kleine Verein musste in die Nachbarstadt Duisburg umziehen und spielte dort in Homberg vor 1.000 Zuschauern.