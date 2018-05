Andreas Wiegel verlängert bis 2020 beim MSV Duisburg

Duisburg Zweitligist MSV Duisburg hat sich mit dem früheren Junioren-Nationalspieler Yanni Regäsel verstärkt. Außenverteidiger Andreas Wiegel verlängerte seinen Vertrag.

Der 22-jährige Regäsel hat 16 Erstliga-Spiele für Hertha BSC und Eintracht Frankfurt absolviert, stand in der vergangenen Saison aber in keinem Spiel im Kader des DFB-Pokalsiegers.

Der Vertrag des Rechtsverteidigers Regäsel bei den Hessen war im März „in beiderseitigem Einvernehmen“ aufgelöst worden. In Duisburg erhält er einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison, wie der Klub am Mittwoch mitteilte. „Yanni hat schon unter Beweis gestellt, dass er auch in der ersten Bundesliga spielen kann. Wir wollen ihm jetzt helfen, dass er wieder zu alter Form und Stärke findet“, sagte MSV-Sportdirektor Ivo Grlic. Trainer Ilia Gruev erklärte: „Wir haben Bedarf auf seiner Position, er will unbedingt eine neue Chance, um zu zeigen, was er kann.“