Soziale Infrastruktur am Niederrhein : Stadt unterstützt Verein „Frauen helfen Frauen“

Rheinberg Der Verein Frauen helfen Frauen aus bietet seine Dienste auch Rheinbergerinnen an. Die Stadt gibt daher eine Finanzspritze. Der Verein macht im Gegenzug auch eine Veranstaltung in Rheinberg.

Der Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren hatte bereits im vergangenen Jahr beschlossen, den Verein „Frauen helfen Frauen“ mit einem Zuschuss in Höhe von 1520 Euro zu unterstützen. Dabei handelt es sich um sogenannte freiwillige Leistungen, die die Stadt an sozial oder caritativ tätige Gruppen, Initiativen, Verbände oder Vereine zahlen kann und will. Der in Moers ansässige Verein „Frauen helfen Frauen“ hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Einen Beschluss dazu hatte der Sozialausschuss zunächst zurückgestellt.