New York Gospel Stars in der Erlöserkirche: Mit viel Power Gott gepriesen

Rheinhausen Die New York Gospel Stars präsentierten in der Erlöserkriche eine tolle Mischung aus tiefster Emotion und Ausgelassenheit.

Von da an wurde für zwei Stunden ein Feuerwerk an Gospelmusik präsentiert. Die einzigartige Mischung aus tiefster Emotion und Ausgelassenheit machten den Abend zu einem einmaligen Erlebnis. Die Fröhlichkeit der Gospelsänger steckte an. Alle Sänger haben schon in ihrer Kindheit in Kirchenchören gesungen.

Matia Washington ist besonders hervorzuheben. Ihr Stimmvolumen begeisterte vom ersten Ton an. Sie erinnerte an die verstorbene Whitney Houston und sang die Titelmelodie des Films „Bodyguard“, was ausnahmsweise mal kein Gospel war, aber zu Gänsehaut-Feeling führte. Tyron Flowers ist auch schon seit über zehn Jahren bei der Truppe und wird als „Pavarotti des Gospels“ betitelt. Latoya Duggan verzückte das Publikum mit ihrer charmanten Art und geriet bei „Oh when the saints go marching in“ schwer in Ekstase. Freude versprühte auch Ahmed Wallace mit seiner wunderbaren Stimme. Und so gab es viele neue und auch altbekannte Gospels und Balladen zu hören, wie zum Beispiel „How get it over“, „Ride on king Jesu“ oder „I want to be ready“. Alison Hill Mitchell, Kyron El und Jacinta Muse waren ebenfalls Solisten mit einem außerordentlichen Stimmvolumen. Mit dabei auch zwei dezent spielende Musiker am Keyboard und Schlagzeug.