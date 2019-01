Neues Verpackungsgesetz: Müll: In Großbehältern wird schlechter getrennt

Duisburg Seit Anfang des Jahres gilt ein neues Verpackungsgesetz. Das macht Mülltrennung noch wichtiger – die kontrollieren Müllmänner selbst.

In Duisburg sammelten die Wirtschaftsbetriebe (WBD) 2017 mehr als 12.231 Tonnen Leichtverpackungen ein – das entspricht exakt 24,37 Kilo pro Einwohner. Eine Summe, die in den vergangenen Jahren fast konstant geblieben ist.

Abfallberatung gibt es bei den Wirtschaftsbetrieben , Telefon 0203 283-3000 oder per E-Mail an abfallberatung@wb-duisburg.de.

Seit 2002 sei die Fehlwurfquote allerdings ein wenig zurückgegangen. „Seitdem werden in den gelben Tonnen nicht nur die Verpackungen mit dem grünen Punkt gesammelt, sondern auch die sogenannten stoffgleichen Nichtverpackungen“, so Silke Kersken. Die Leichtverpackungen (LVP) des dualen Systems sollten ohnehin in der gelben Tonne landen, dazu kommen auch Gegenstände, die zwar keine Verpackungen sind, aber eben auch aus Kunststoff, Aluminium, Weißblech und Verbundmaterialien bestehen.

Seitdem sie ebenfalls in die gelbe Tonne dürfen, ist die Zahl der „Fehlwürfe“ automatisch zurückgegangen. Denn nun dürfen auch Schaumstoffe, Plastiktüten, Kunststofffolien, Spielzeug, Schläuche, Gießkannen, Plastikbesteck oder -schüsseln in die gelbe Tonne. Dazu gehören auch Metalle wie Lack- und Spraydosen, Besteck, Werkzeuge, Töpfe und Pfannen. Auffällig ist, dass in die großen Container mit gelbem Deckel mehr Dinge eingeworfen werden, die dort nicht hineingehören als in die normalen Wertstofftonnen.