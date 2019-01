Gospel: Die New York Gospel Stars sind im Stadttheater

Ratingen Sie haben bereits 10 Jahre Bühnenerfahrung in Deutschland gesammelt und im vergangenen Jahr ihr großes Jubiläum gefeiert.

(RP) Die New York Gospel Stars sind am Sonntag, 13. Januar 2019 in Ratingen im Stadttheater. Einlass ist um 14 Uhr und Beginn um 15 Uhr. Es gibt noch Karten an der Abendkasse. Die Tickets sind im Vorverkauf ab 27,95€ erhältlich und an der Abendkasse ab 30,00 Euro