Fußball : TSV Bruckhausen trainiert in der Türkei

Die Mannschaft des TSV Bruckhausen landete auf dem Flughafen in Antalya. Foto: Thomas Schulze

Der Kreisligist ist nach Lara Beach geflogen, obwohl seine Aufstiegschancen minimal sind. Dem Team geht es in erster Linie um das Gemeinschaftserlebnis. Im Flugzeug saßen auch die Spieler des Drittligisten KFC Uerdingen.

Für einige Minuten fühlen sie sich wie echte Profis. „Ich habe den Kevin Großkreutz gesehen“, sagt Hakan Keser. Seine Augen strahlen. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler des Fußball-A-Ligisten TSV Bruckhausen hat nämlich einiges mit dem Weltmeister von 2014 gemein.

Er ist nicht nur Fan von Borussia Dortmund durch und durch, sondern sitzt auch mit Großkreutz im Flugzeug ins Trainingslager in die Türkei. „Und den Maroh habe ich auch gesehen – und den Aigner.“ Alles gestandene Bundesliga-Profis, die nun für den Drittligsten KFC Uerdingen spielen, der seine Heimpartien in dieser Saison in der Schauinsland-Reisen-Arena austragen muss, da die Krefelder Grotenburg-Kampfbahn marode ist.

info TSV Bruckhausen entstand durch Fusion Rückblick Der Verein aus dem Duisburger Norden war im Jahr 2006 das Resultat einer Fusion der DJK 1920 Alt-Hamborn (vorher bereits mit Yildirim Bruckhausen zusammen geschlossen) und des Alfa SV Duisburg (ehemals Basakspor). Rückrunde Die zweite Saisonhälfte beginnt für den TSV Bruckhausen am Sonntag, 3. Februar, mit dem Nachholspiel beim 1. FC Styrum. Die Partie beginnt um 15.15 Uhr.

Dass Bundesligisten im Winter ihr Trainingsquartier in südlichen Gefilden aufschlagen, ist inzwischen Usus. Doch wieso kann sich der TSV Bruckhausen so eine Aktion leisten? „Wir wollten das schon vergangene Saison machen, aber damals ist es daran gescheitert, dass zu viele Spieler keinen Urlaub bekommen haben“, sagt Volknan Yildirim, der seit mehr als sechs Jahren für den Club im Duisburger Norden kickt. „Wir sind ja keine Profis und müssen für solch eine Mannschaftstour Urlaub nehmen.“ Und auch in die eigene Tasche greifen. Zwar zahlen die Sponsoren des Vereins einen Zuschuss, doch beteiligen sich die Spieler an den Kosten mit einem Eigenanteil.

Volknan Yildirim (links) und Hakan Keser saßen im Flugzeug nebeneinander. Weltmeister Kevin Großkreutz saß in Sichtweite. Foto: Thomas Schulze

Diesmal hat es jedenfalls geklappt. 16 der 22 zum Kader gehörende Spieler sitzen im Flieger nach Antalya – und natürlich auch Trainer Kadir Piricek. Er überwintert mit seinem Team auf dem zweiten Tabellenplatz in der Gruppe 1 der Kreisliga A. Grund genug, für eine Trainingswoche in die Türkei zu fliegen? „Nein“, sagt Yildirim und lacht. „Natürlich würden wir gerne aufsteigen, aber das ist nicht der Grund, weshalb wir das machen. Für uns ist das eine Woche Urlaub, in der wir miteinander Spaß haben wollen. Aber natürlich trainieren wir auch.“Das mag für das sportliche Abschneiden möglicherweise gut sein, doch der Traum vom Aufstieg dürfte wohl kaum in Erfüllung gehen. Zu groß ist der Vorsprung des souveränen Spitzenreiters Duisburger FV 08, der bereits 44 Punkte gesammelt hat – 14 Zähler mehr als der TSV Bruckhausen. In Lara Beach, wo die Uerdinger in der vergangenen Saison logierten, hat der TSV sein Quartier bezogen. Und obwohl hier hunderte Fußball-Mannschaften zu Gast sind, hat sich noch kein Gegner gefunden, der es mit dem Kreisligisten aufnehmen will. „Aber vielleicht ergibt sich spontan eine Möglichkeit“, sagt Volknan Yildirim.