Technische Probleme in der Küche : Veranstaltungen in der Schifferbörse fallen aus

Die Schifferbörse wurde 2013 von der Sparkasse verkauft. Erst im vergangenen Sommer hatte ein neues Team das Traditionshaus gepachtet. Foto: Tanja Pickartz

Duisburg Karnevalisten und ein Bürgerverein in Ruhrort müssen aufgrund von technischen Problemen in der Küche Ersatz suchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Altweiber-Ball der 1. Ruhrorter Karnevalsgesellschaft Weiß-Grün, der eigentlich in diesem Jahr wieder in der Schifferbörse stattfinden sollte, ist abgeblasen. „Wir mussten alle Künstler ausladen“, bedauert Michael Büttgenbach, Pressesprecher des Vereins. In der vergangenen Woche erreichte die Jecken eine kurzfristige Absage. „Wir haben technische Probleme mit der Küche und müssen diese jetzt erst einmal beheben“, erklärt Maurizio Vacca.

Er und Marco Nikodemus hatten im Sommer 2018 ihre Pläne vorgestellt, aus der Schifferbörse eine Event-Location zu machen. Hochzeitsfeiern, Geburtstage und Firmenjubiläen sollten in dem Ruhrorter Traditionshaus stattfinden – ähnlich wie sie es schon im Oberhausener Bootshaus praktizierten. In der Vergangenheit hätten erst wenige Feiern statt gefunden. „Aber es dauert auch eine Weile, bis sich so ein Ort etabliert hat“, sagt Gastronom Vacca.

Auch der Ruhrorter Bürgerverein muss sich einen neuen Ort für seinen Neujahrsempfang suchen. Dieser findet nun am Sonntag im Malteserstift statt. „Wir haben uns gefreut, mal wieder in der Schifferbörse zu Gast zu sein“, so Dirk Grotstollen, erster Vorsitzender des Bürgervereins. Seitdem allerdings die Sparkasse 2013 das Traditionshaus verkauft und Frank Schwarz das Restaurant geschlossen hat, war es ohnehin schwierig geworden, Veranstaltungen in der Schifferbörse stattfinden zu lassen. Das Haus hat bereits zweimal den Besitzer gewechselt. „Herr Nikodemus ist in der vergangenen Woche auf uns zu gekommen und hat uns eine Ausweich-Location vorgeschlagen. Die kam für uns aber nicht in Frage“, betont Grotstollen. Nun musste ein Raum gefunden werden für 80 bis 100 Gäste.

Die Ruhrorter Jecken haben noch bis zum 28. Februar Zeit, eine Alternative zu finden. „Es wird etwas stattfinden, in abgespeckter Form. Schon bestellte Karten behalten ihre Gültigkeit“, verspricht Büttgenbach.

(F.P.)