Neujahrsempfang der Niederrheinischen IHK: Laschet lobt den Hafen als „Tor zur Welt“

In der gut besetzten Mercatorhalle sprach IHK-Präsident Burkhard Landers (am Rednerpult) über die Herausforderungen für die Unternehmen im IHK-Bezirk in Duisburg und den Kreisen Wesel und Kleve. Er bekam viel Applaus für seine Forderungen an die Politik. RP- Foto: Christoph Reichwein (crei)

Der Neujahrsempfang der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer ist immer auch ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis in Duisburg. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet lobt den Standort Duisburg.

Für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet war gestern „Duisburg-Tag“. Am Nachmittag eröffnete er eine Schnell-Ladestation für Elektrofahrzeuge in Beeck (siehe Seite C 1), am Abend war er Gastredner in der gut besetzten Mercatorhalle. Dort fand er wohl den richtigen Ton, denn am Ende bekam er viel Beifall der Gäste aus allen gesellschaftlichen Bereichen, vor allem wohl aber aus der Unternehmerschaft. Laschet betonte die Bedeutung Duisburgs als Stahlstandort und lobte den Duisburger Hafen in höchsten Tönen: „Er ist von besonderer Bedeutung für unser Land. Auch die Produkte, die in Ostwestfalen hergestellt werden, werden häufig über den Duisburger Hafen weitertransportiert – entweder über die neue Seidenstraße oder über den Hafen in Rotterdam zu ihren Zielen in der ganzen Welt.“ Laschet verwies auch auf die Ruhrkonferenz und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass sie mit dafür sorgen könnte, dass das Ruhrgebiet den Anschluss an Deutschland und das übrige Nordrhein-Westfalen halten könne.