„Mercator-Palast“ : Publikation erinnert an Duisburgs größtes Kino

Duisburg Kai Gottlob vom Filmforum hat die Geschichte des „Mercator-Palasts“ zusammengetragen.

Nachdem die ersten NS-Filme wie „Hitlerjunge Quex“ sich als zu vordergründig propagandistisch erwiesen, wurde die ideologische Indoktrination in den Vorfilm vor dem obligatorischen Unterhaltungsfilm verlegt. Bis zum Kriegseintritt der USA zeigten Duisburgs kleinere Kinos auch noch Hollywood-Filme wie „King Kong“. 1942 wurde der Film „Zwischen Himmel und Erde“, der in Xanten und Umgebung gedreht worden war, sogar im Duisburger Mercator-Palast uraufgeführt, statt wie üblich in Berlin. Dies war das Jahr, in dem in Deutschland so viele Kinobesuche wie nie zuvor und danach gezählt wurden, nämlich eine Milliarde – wobei der Krieg in vollem Gange war, die meisten Männer an der Front waren und die ersten Bomben fielen. Bei einem britischen Bombenangriff im April 1943 wurde dann der Mercator-Palast so stark zerstört, dass die Ruine schließlich 1950 abgerissen wurde.