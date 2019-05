Straßenbau : Mehr Geld für Duisburgs Straßen

Duisburg Duisburg profitiert von weiteren finanziellen Zuwendungen des Landes NRW.

„Der Ausbau der kommunalen Straßeninfrastruktur ist extrem wichtig für uns alle. Die Möglichkeit, sich über ein gutes Straßen- und Brückennetz fortzubewegen bedeutet individuelle Freiheit für die Menschen hier in Nordrhein-Westfalen“, sagte die Duisburger CDU-Landtagsabgeordnete Petra Vogt. Auch Duisburger Projekten kommt das zusätzliche Geld zugute. „Deshalb freue ich mich, dass wir auch hier in Duisburg von den erhöhten Fördermaßnahmen profitieren. Das Land beteiligt sich mit 7,7 Millionen Euro am Neubau der sogenannten Entlastungsstraße Süd-West-Querspange in Hamborn und Walsum. Damit sind wir auf einem guten Weg, die Infrastruktur in Duisburg nachhaltig zu verbessern und für eine deutliche Entlastung im innerstädtischen Verkehr zu sorgen“, sagte Petra Vogt.