Nager befallen Mülltonnen : Rattenproblem am Hotel Rheingarten in Homberg

Rattenproblem am Hotel Rheingarten in Homberg

Homberg Die Mülltonnen am Homberger Hotel locken die ungeliebten Nager an. Ein Nachbar berichtet von vielen Tieren, die dort zum Fressen kommen.

Die Gäste des Hotels Rheingarten an der Königstraße werden den Ausblick freilich genießen. Die Aussicht auf die Ruhrmündung und die vorbeifahrenden Schiffe bieten einen besonderen Blick auf die schönen Seiten Duisburgs. Bernd Klemt beneidet die Hotelgäste nicht, denn er wohnt gleich nebenan und hat selbst so einen hervorragenden Blick auf den Strom. Doch was er seit einigen Wochen sieht, wenn er auf die Straße tritt, gefällt ihm gar nicht: Ratten.