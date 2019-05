Philharmonisches Konzert : Gustav Mahlers monumentale Auferstehungssinfonie

Duisburg „Auferstehn, ja, auferstehn“: Der Beginn von Friedrich Klopstocks Ode hat Gustav Mahlers 2. Sinfonie c-Moll ihren Namen gegeben.

Sieben Jahre hat der Komponist mit der Auferstehungssinfonie gerungen, bis sie 1895 zur Uraufführung kam, mit den Berliner Philharmonikern und Mahler selbst am Pult. Das monumentale fünfsätzige Werk erklingt nun im zehnte Philharmonischen Konzert der Duisburger Philharmoniker, dirigiert von Generalmusikdirektor Axel Kober am 15. und 16. Mai, jeweils 20 Uhr, in der Mercatorhalle. Im 4. Satz (Urlicht) und im hymnisch-ekstatischen Finale singen Anke Krabbe (Sopran) und Ingeborg Danz (Alt), der Philharmonische Chor Duisburg sowie der Landesjugendchor NRW.