Nach Totschlag im Jahr 2009 : Duisburger „Hells Angel“ in die Türkei abgeschoben

Duisburg Der wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilte „Hells Angel“ Timur A. ist in die Türkei abgeschoben worden. Im Jahr 2009 hatte er ein Mitglied der rivalisierenden „Bandidos“ in Duisburg auf offener Straße erschossen.

Timur A. sei am 2. Mai mit einem Linienflug in Begleitung von Sicherheitskräften in sein Heimatland gebracht worden, sagte ein Sprecher des Rhein-Sieg-Kreises am Dienstag. Dort hatte A. in der JVA Rheinbach seine Haftstrafe verbüßt.