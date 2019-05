Erneut tödlicher Unfall bei HKM : Arbeiter stirbt bei Gerüstarbeiten in Duisburg

Auf dem Gelände der Hüttenwerke Krupp Mannesmann kam es am Mittwochabend zu einem tragischen Unfall. Foto: Hans Blossey

Duisburg Bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann in Duisburg ist am Mittwochabend ein Arbeiter tödlich verunglückt. Es ist bereits der zweite Todesfall in diesem Jahr auf dem Gelände des Stahlriesen.

Wie das Unternehmen auf seiner Homepage mitteilte, sei der Mitarbeiter einer Fremdfirma gegen 18 Uhr bei Gerüstarbeiten in der Kokerei verunglückt. Er erlitt bei dem Arbeitsunfall tödliche Verletzungen.

Zu den genaueren Umständen machte HKM keine Angaben. Sie würden derzeit von dem Unternehmen sowie den zuständigen Behörden untersucht, hieß es.

Bereits Ende Februar war es bei HKM zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Damals war ein Mitarbeiter des Stahlwerks bei Instandhaltungsarbeiten an einer Krananlage verunglückt.

