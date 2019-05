Verladeanlage Werhahn und ehemaliges Kaufhaus Nünninghoff : Duisburger Denkmäler erhalten Bundesförderung

Duisburg Auch in diesem Jahr werden zwei Duisburger Denkmäler aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm VIII des Bundes gefördert.

Die dafür nötigen Projektmittel in Höhe von insgesamt 589.000 Euro wurden in der Sitzung des Haushaltsausschusses am Mittwoch beschlossen.

Die Duisburger SPD-Bundestagsabgeordneten Bärbel Bas und Mahmut Özdemir zeigen sich höchst zufrieden: „Wir freuen uns, dass die Verladeanlage 1 Werhahn am Duisburger Innenhafen und das Gebäude des ehemaligen Kaufhaus Nünninghoff in Homberg gefördert werden. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Duisburg und unseren Berliner Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss hat sich bezahlt gemacht. Mit den heute bewilligten Fördermitteln können an den beiden Denkmälern wichtige Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden. So bleibt ein Stück kulturelles Erbe unserer Stadt für weitere Generationen erhalten“, heißt es in einer Pressemitteilung.