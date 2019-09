Polizei rät von Bewaffnung ab : Mehr Kleine Waffenscheine im Umlauf

Im Duisburger Fachgeschäft Dittmar & Brouns sind Waffen aller Art erhältlich. Größere Gewehre wie auf diesem Bild stehen dort gesichert in einer Glasvitrine. Foto: RP/Jan Luhrenberg

Duisburg Immer mehr Duisburger haben laut der Polizei die Erlaubnis, eine Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffe auf öffentlichem Grund zu führen. Die Zahl der Anträge ist allerdings von Jahr zu Jahr rückläufig.

„Die Anträge sind jedoch seit 2017 wieder rückläufig“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Grahl. Nach den Geschehnissen in der Kölner Silvesternacht seien alleine im Jahr 2016 1752 Neuanträge für den Kleinen Waffenschein bei der Polizei eingegangen. In den darauffolgenden Jahren hätten dann immer weniger Duisburger einen solchen Antrag gestellt – 2017 waren es 700, ein Jahr später 360. Im laufenden Jahr seien bisher 256 Kleine Waffenscheine erteilt worden, wie die Polizei mitteilt.

Beantragen Bei Wohnsitz in Duisburg müssen Kleine Waffenscheine im Polizeipräsidium Duisburg beantragt werden.

Die Polizei Duisburg rät hingegen von einer Bewaffnung der Bevölkerung ab. Denn die Bürger wähnten sich durch das Mitnehmen einer Waffe in trügerischer Sicherheit. „Schreckschusswaffen dürfen nicht offen getragen werden“, so Grahl. „Bis jemand diese Waffe in der Tasche gesucht, gefunden und rausgeholt hat, kann der Täter längst angegriffen haben.“ Auch Reizgas könne unter Umständen vom Täter abgenommen und gegen einen selbst angewendet werden. Zudem seien Menschen mit dem Umgang einer Waffe oft nicht geübt.