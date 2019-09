100 Jahre VHS : Duisburger VHS in der ersten Liga

Duisburg Mit einem langen, aber gelungenen Festakt feierte am Freitag im Stadttheater die Duisburger Volkshochschule ihre Gründung vor 100 Jahren. Dabei wurde auch gejodelt.

„Nee, nee, das ist nur für heute“, gestand Volkshochschuldirektor Volker Heckner dem neben ihm sitzenden RP-Redakteur. „Einen Jodelkurs gibt es bei uns nicht.“ Das Wort „noch“ möchte man da hinzufügen, denn der „Geburtstagsjodler“ für die Volkshochschule, vorgetragen von den Gesangssolisten der Duisburger Musik- und Kunstschule, war sensationell gut und wurde zurecht vom Publikum im gut besetzten Stadttheater bejubelt. Das „Intermezzo“ gehörte mit zum Programm des wirklich gelungenen Festaktes, den die Duisburger Volkshochschule am Freitagnachmittag feierte. Der Grund der Feier ist mittlerweile wohl bekannt: Vor 100 Jahren wurden in der jungen Weimarer Republik in vielen Städten Volkshochschulen gegründet. Ihr Wirken bekam dank einer Verordnung vom 14. August 1919 sogar Verfassungsrang. Oberbürgermeister Karl Jarres sorgte dafür, dass am 21. Oktober 1919 auch in Duisburg die Gründung einer Volkshochschule beschlossen wurde.