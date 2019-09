Anonyme E-Mail : Erneute Bombendrohung gegen Moschee in Duisburg

Duisburg Zum zweiten Mal innerhalb von nur wenigen Wochen hat es eine anonyme Bombendrohung gegen die Merkez-Moschee in Duisburg gegeben. Die Polizei evakuierte das Gebäude. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Gegen 9.30 Uhr ging am Freitagmorgen per E-Mail eine Bombendrohung beim Vorstand der Merkez-Moschee an der Warbruckstraße ein. Ein Unbekannter kündigte an: „Um 11 Uhr fliegt...eine Bombe hoch."