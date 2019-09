Viel Applaus für Jazz-Flötist Magnus Lindgren : Das Testament von Herbie Mann beim Intermezzo-Konzert

Für den schwedischen Flötisten Magnus Lindgren und seine Formation gab’s in der Lutherkirche viel Applaus. Foto: Andreas Probst

Mit einer Hommage an Herbie Mann eröffnete der junge schwedische Flötist Magnus Lindgren die Herbst-Saison der Intermezzo-Reihe. „Memphis Underground“ lautete der Titel einer legendären Schallplatte des amerikanischen Jazz-Flötisten Herbie Mann aus dem Jahr 1969, der zu den wenigen Stars auf diesem im Jazz selten gespielten Instrument gehörte.

Mit „Stockholm Underground“ folgt seinen Spuren 50 Jahre später Magnus Lindgren, obendrein noch ein sehr passabler Saxofonist und Keyboarder, der jetzt erstmals im Quartett im Intermezzo-Konzert in der Lutherkirche zu erleben war.

Zum Quartett des Komponisten und Bandleaders gehörten an diesem Abend der Gitarrist Henrik Janson, der Bassist Lars Danielsson, nicht verwandt mit dem gleichnamigen genialen Kontra-Bassisten, und der Schlagzeuger Per Lindvall. Im ersten Konzert nach der Sommerpause erlebte das begeisterte und treue Publikum ein Ensemble mit eigenständigem und originellem Sound, den allein schon das virtuose Flötenspiel Lindgrens garantierte, der auch von Till Brönner oder Nils Landgren in ihren Bands geschätzt wird.

Wegen seiner vielseitigen Qualitäten als Solist und auch als Komponist und Arrangeur wird Magnus Lindgren auch gerne als „Schwedens Antwort auf Quincy Jones“ betitelt. Ein ungewöhnliches Konzert, das für die vitale junge und innovative Jazz-Szene Skandinaviens steht, die wohl mit vielen Talenten gesegnet bleibt.

Der Abend wurde dann mit groovendem Flöten-Jazz-Rock eröffnet. Mit knackigem Elektro-Bass lieferte Lars Danielson gemeinsam mit dem präzise spielenden Drummer Per Lindvall das rhythmische Gerüst für das himmlische Flötenspiel Lindgrens, der das alte Hippie-Instrument wieder für sich entdeckt hat.

Dann erinnerte Magnus Lindgren auf dem Saxofon an den guten alten Soul-Jazz, der seinen Reiz im Laufe der Jahre auch nicht verloren hat. Dies war kein Quartett für die intellektuell inspirierte Meditation im Kirchenraum, sondern vier junge Musiker luden ein zu einer Reise in die rauchgeschwängerten Proberäume der späten 70er, als solche Musik in Schwarz-Weiß-Krimis die Hauptdarsteller noch durch die Bronx begleiteten. Lindgren und seine Freunde spielten dann noch schöne Balladen mit rauchigem Saxofon und zuletzt noch ein Herbie-Mann-Medley, das dem Urahnen der Jazz-Flöte großen Spaß bereitet hätte. Es gab dann viel Applaus für ein starkes Konzert.