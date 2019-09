Industrieller und Kulturförderer : Jörg A. Henle im Alter von 85 Jahren gestorben

Duisburg Jörg A. Henle gehörte dem Vorstand der Peter-Klöckner-Stiftung von 1992 bis 2015 an und war ihr Vorsitzender von 1993 bis 2011. Nun ist er verstorben.

Wie erst am Freitag von der Familie bekannt gemacht wurde, ist der Unternehmer und Industriemanager Jörg A. Henle bereits am 2. September 2019 im Alter von 85 Jahren gestorben. Henle war jahrelang geschäftsführender Geselllschafter und Vorsitzender der Gesamtleitung der Klöckner & Co. Duisburg. Er gehört dem Vorstand der Peter Klöckner-Stiftung von 1992 bis 2015 an und war ihr Vorsitzender von 1993 bis 2011. Henle habe die Ausrichtung und Aktivitäten der Stiftung wegweisend gestaltet, schreibt sein Neffe Felix Henle, der heute Vorsitzender des Vorstands der Peter Klöckner-Stiftung ist, in seiner Traueranzeige. Weiter heißt es da: „Die sozialen und kulturellen Belange seiner Heimatstadt Duisburg waren ihm Herzensangelegenheit. Jörg Henle dachte und handelte großzügig aus einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein heraus.“