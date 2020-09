Warum die Stadt zur Wahl ein Bus-Shutlle in Rheinhausen einrichtet : Stadt gibt auf Wahlbenachrichtigung falsches Wahllokal an

Duisburg Panne bei der Kommunalwahl in Rheinhausen: Wegen einer falschen Angabe auf der Benachrichtigung wurden dort Wähler in ein anderes Wahllokal geschickt. Das teilte die Stadt Duisburg gerade mit.

Leider sei auf den Wahlbenachrichtigungen einiger Wählerinnen und Wähler in Rheinhausen ein falscher Ort abgedruckt worden, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Wählerinnen und Wähler, die aufgerufen sind ihre Stimme im Haus der Jugend auf der Friedrich-Alfred-Straße 4 abzugeben, fänden ihr richtiges Wahllokal im Willy-Brandt-Berufskolleg, Krefelder Straße 92, in 47226 Duisburg. Für die Wählerinnen und Wähler, die bereits wählen waren und die, die Information nicht rechtzeitig erreicht, sei ein Bus-Shuttle-Service eingerichtet worden, so die Stadt.