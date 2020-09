Kostenpflichtiger Inhalt: An der Theke mit...Wilhelm Bies : Der Liberale

Wilhelm Bies sitzt seit 1999 im Rat der Stadt Duisburg. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Wilhelm Bies ist einer von nur drei FDP-Ratsherren in Duisburg. Am Sonntag will er wieder in den Stadtrat einziehen. Über den Mann, der in der Arbeiterhochburg die liberale Fahne hoch hält.