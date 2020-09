„Comedian Harmonists“ in Duisburg : Perfekte Harmonien und schäumender Lebensmut

„Comedian Harmonists“ in Duisburg

Das Quintett der „Comedian Harmonists in Concert“ brachte in Duisburg eine großartige Premiere auf die Bühne. Foto: Hans Jörg Michel

Duisburg Die „Comedian Harmonists in Concert“ bringen zum Lachen, machen Gänsehaut und zeigen die Schönheit von Liedern der 20er und 30er Jahre, die nicht immer von einem Kaktus handeln müssen.

Es müsste ein Wort geben, für dieses Gefühl: Es steht zwischen Lachenmüssen und einem Gerührtsein, das Gänsehaut macht. Zwischen diesen beiden Polen springt man bei der Premiere der „Comedian Harmonists in Concert“ im Theater Duisburg hin und her, bis man irgendwo in der Mitte steckenbleibt und merkt: Es gibt dieses Wort, und es heißt Glück.