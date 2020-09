Wie die Vorbereitungen für die Kommunalwahl laufen : Immer mehr Briefwähler in Duisburg

Duisburg Mit 65.809 Briefwahlanträgen bis zum Stichtag 8. September gibt es für die Kommunalwahl einen neuen Duisburger Rekord. Ob das auch am Ende auf eine höhere Wahlbeteiligung hinausläuft, bleibt fraglich.

361.534 Duisburger können bei der Kommunalwahl ihre Stimme abgeben – und viele haben das schon getan. Mit 65.809 Duisburgern haben bishehr mehr als 18 Prozent der Wahlberechtigten die Briefwahl beantragt. So viel waren es noch nie bei einer Kommunalwahl. Zum Vergleich: 2014 lag die Quote der Briefwähler bei rund 10,8 Prozent. Ob der Andrang nur mit Corona zu begründen ist oder ob er generell auf eine höhere Wahlbeteiligung schließen lässt, vermochten Wahlleiter Martin Murrack, Ralph Cervik, Leiter der Stabsstelle Wahlen und Wahl-Teamleiter Andreas Weinand am Mittwoch auch nicht zu sagen. Die drei stellten den Stand der Vorbereitungen im Rathaus vor. Martin Murrack appellierte noch einmal an alle Duisburger, wählen zu gehen. 2014 hatte die Wahlbeteiligung mit lediglich 40,5 Prozent den niedrigsten Stand bei Kommunalwahlen erreicht. Duisburg lag damit auch NRW-weit ganz hinten. Anfangs habe es einen „ganzen Berg an Briefwahlanträgen“ gegeben, so Murrack. Inzwischen seien aber alle Rückstände abgearbeitet worden, so dass eigentlich jeder noch rechtzeitig seine Unterlagen erhalten müsste. Die ersten 4500 versandten Briefe mit Wahlunterlagen hatten ein zu großes Adressfeld, so dass sie von den Mitarbeitern der Post per Hand sortiert werden mussten, aber auch dieser Fehler sei schnell korrigiert worden. Inzwischen habe auch die Post signalisiert, dass es keine Rückstände mehr gebe. „Jeder, der wählen will, der kann das auch tun“, so Murrack. Rund 35.000 Briefwahlanträge wurden übrigens über den QR-Code der Wahlbenachrichtigung oder im Internet beantragt.