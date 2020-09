Stadtfenster : „MachBar“ zieht in die Bibliothek

Duisburg Die Zentralbibliothek an der Steinschen Gasse ist seit Freitag um ein Highlight reicher. In der „MachBar“ können die Duisburger nun moderne Technologien wie 3D-Drucker und Greenscreens ausprobieren.

Die Duisburger Zentralbibliothek erweitert ihr Angebot und eröffnet einen kreativen, digitalen Workspace, die sogenannte „MachBar“. Besucher haben an diesem Ort die Möglichkeit, digitale Techniken auszuprobieren und auf kreative Art und Weise eigene Ideen zu verwirklichen, und das in einem interaktiven Umfeld.

In der „MachBar“ können Besucher beispielsweise einen 3D- Drucker nutzen, mit einem Greenscreen arbeiten und eine VR-Brille ausprobieren. Auch die Möglichkeit, alte Medien zu digitalisieren, bestehe in der Duisburger „MachBar“, so Barbian. Man könne alte Fotos und Dias einscannen und aufwerten, sowie Schallplatten, CD’s und Kassetten digitalisieren. Tobias Hogegang, Bibliothekar der Zentralbibliothek Duisburg, sagt, dass man so die Möglichkeit habe, „Schätze aufzubewahren“.