Wie es in Wedau nun weitergeht : DVV baut neues Rechenzentrum für Wedau-Nord

Wie es in Wedau nun weitergeht

Duisburg Ein Hochleistungsrechenzentrum, das zudem noch Energie für das Fernwärmenetz liefert, klingt schon fast utopisch – in Wedau-Nord wird das schon bald Wirklichkeit.

Als einer der ersten neuen Eigentümer im künftigen Technologiequartier Wedau-Nord wird die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV) auf einem Grundstück an der Werkstättenstraße ein Hochleistungs-Rechenzentrum bauen.

Auf der rund 2800 Quadratmeter großen Fläche befand sich früher die Schmiede des Bahn-Ausbesserungswerkes. Der DVV-Konzern investiert hier 18,5 Millionen Euro. Das zweigeschossige Hochleistungs-Rechenzentrum soll in einer Bauzeit von zwölf Monaten fertiggestellt sein.

Die neue Nutzung der Brachflächen in Wedau ist wie berichtet das größte Stadtentwicklungsprojekt in NRW. Während auf der südlichen Teilfläche mit „6-Seen-Wedau“ ein neues Wohnviertel entsteht, schließt sich nördlich das neue Technologiequartier Wedau-Nord an.