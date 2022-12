Zirkus in Duisburg Nervenkitzel bei der Flic-Flac-Weihnachtsshow

Die X-Mas Show läuft in Duisburg noch bis zum 8. Januar 2023; Adresse: Am Güterbahnhof Ecke Koloniestraße, 47051 Duisburg. Ab dem 22. Dezember finden jeweils zwei Vorstellungen pro Tag statt (15.30 / 19.30 Uhr). Am 24. Dezember (14 Uhr) und am 1. Januar 2023 (19.30 Uhr) gibt es nur eine Vorstellung. Karten und weitere Informationen gibt es über die Internetseite www.flicflac.de/duisburg oder an der Kasse jeweils zwei Stunden vor dem Beginn der ersten Show. Tickets gibt es zum Preis von 29 bis 59 Euro (Ermäßigungen nach bestimmten Kriterien). Karten für die X-MAS-Show-Serie sind derzeit noch in allen Kategorien zu haben.