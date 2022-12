Größtes Zoofachgeschäft der Welt Duisburger Tierhändler Norbert Zajac ist tot

Bereits 1975 hat er im Alter von 19 Jahren seinen ersten Laden in Duisburg eröffnet und baute den Handel mit Tieren immer weiter aus. Zajac war besonders für seine vielen seltenen Exemplare bekannt, die für gewöhnlich in Zoohandlungen nicht zu finden sind. So verkaufte er unter anderem Schlangen, Faultiere, Erdmännchen und Hundewelpen. Das sorgte immer wieder für Kritik von Tierschützern. Regelmäßig demonstrierten deshalb Aktivisten vor seinem Geschäft.