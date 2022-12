Auf Sommerreifen unterwegs Zwei Personen bei Unfall in Duisburg schwer verletzt

Der 21-jährige Fahrer hatte im Stadtteil Beeck nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Samstag in einer Rechtskurve vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit die Kontrolle über sein E-Auto verloren. Es schleuderte gegen einen Bordstein und eine Laterne. Der Aufprall war so stark, dass eine Tür und auch ein Hinterrad abgerissen wurden. Das Auto kam erst etwa 40 Meter weiter zum Stehen. Die Trümmer des völlig zerstörten Wagens verteilten sich den Angaben zufolge auf rund 200 Meter. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht.