Systeme wieder offline Hacker greifen auch neue Homepage der Uni Duisburg-Essen an

„Wir arbeiten mit Hochdruck an der Bewältigung dieser Krise“, sagte Rektorin Barbara Albert in einem Video, das die Universität kurz nach dem Angriff auf Youtube veröffentlicht hat. Wann die IT-Systeme wieder funktionieren, sei unklar. „Den 100-Prozent-Zustand gibt es vielleicht erst in einigen Monaten wieder.“