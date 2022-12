Kriminalität in Duisburg Bundespolizei sucht vier unbekannte Täter nach Angriff am Hauptbahnhof

Mehr als vier Monate ist es her, dass am Duisburger Hauptbahnhof ein 32-Jähriger von vier unbekannten Tätern attackiert wurde. An jenem Dienstag, 29. Juli erlitt der Mann Verletzungen an Kopf, Gesicht und Arm, als er gegen 22.10 Uhr mit Faustschlägen und Tritten angegriffen wurde. Wer die Angreifer waren, versucht die Bundespolizei nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung herauszufinden.