Marxloh und Hochfeld : Duisburger Ordnungsamt will mehr Präsenz in Brennpunktvierteln zeigen

Der Städtische Außendienst hat seine neue Zentrale Am Unkelstein in Kaßlerfeld bezogen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Der Städtische Außendienst der Stadt Duisburg ist umgezogen und hat 20 neue Mitarbeiter eingestellt. Sie sollen schwerpunktmäßig in den Brennpunkten Hochfeld und Marxloh eingesetzt werden.

Der Städtische Außendienst des Bürger- und Ordnungsamtes (SAD) der Stadt Duisburg ist umgezogen. Die neue Zentrale befindet sich jetzt in einem Bürogebäude Am Unkelstein in Kaßlerfeld.

Oberbürgermeister Sören Link verschaffte sich am Freitag vor Ort einen ersten Eindruck. Für die erforderliche Neustrukturierung des SAD war es notwendig, neue Büroflächen für einen gemeinsamen Standort zu akquirieren und die bislang bestehende räumliche Trennung der einzelnen Fachbereiche aufzugeben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren zuvor auf drei Standorte im Averdunk Centrum, Bezirksrathaus Hamborn und im Bezirksrathaus Homberg verteilt.

Im Rahmen der Neuorganisation war außerdem beschlossen worden, den SAD personell zu verstärken und besser aufzustellen. Die zusätzlichen 20 Mitarbeiter werden ab sofort schwerpunktmäßig in den Stadtteilen Hochfeld und Marxloh eingesetzt. „Durch die Neukonzeptionierung des SAD soll die sichtbare Präsenz uniformierter Kräfte in Duisburg deutlich erhöht, die Einsatzzeiten verlängert, der Personaleinsatz flexibler und die Vorgangssachbearbeitung verkürzt und optimiert werden“, teilte ein Sprecher der Stadt Duisburg mit.

„Ich bin überzeugt davon, dass die Bürgerinnen und Bürger die Vorteile dieser Umorganisation beim Städtischen Außendienst schnell spüren werden. Mit der neuen Struktur haben wir die Basis für mehr Sicherheit und Sauberkeit in Duisburg geschaffen“, sagte Oberbürgermeister Sören Link. Sicherheits- und Ordnungsdezernent Paul Bischof ergänzt: „Mit diesem neuen Konzept können wir die Präsenz uniformierter Kräfte in allen Stadtteilen erhöhen und somit auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger steigern.“

Das gesamte Bürger- und Ordnungsamt hat vier Abteilungen und 578 Stellen. Aktuell sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in neun verschiedenen Standorten im gesamten Stadtgebiet untergebracht. Die neuen Flächen Am Unkelstein werden ausschließlich vom SAD genutzt. Der Bereich verfügt über 108 Stellen, aufgeteilt auf sechs verschiedene Arbeitsgruppen.

Zu den Eckpunkten des neuen Konzeptes gehört auch die Ausweitung der Schichtdienstzeiten von 6 bis 1 Uhr an Montagen bis Freitagen beziehungsweise 8.45 bis 0.45 Uhr an Samstagen. An Sonn- und Feiertagen werden darüber hinaus in regelmäßigen Abständen bedarfsweise Sonderdienste durchgeführt.

Durch die neu eingerichtete Führungs- und Koordinierungsstelle (FüKo) sei für die Bürgerschaft eine wesentlich bessere Erreichbarkeit gegeben, so die Stadt Duisburg. Hierdurch ist der SAD montags bis freitags in der Zeit von 7.15 bis 0 Uhr erreichbar. An Samstagen ist eine Erreichbarkeit von 10 bis 23 Uhr gegeben. Außerdem sollen durch den Einsatz von Smartphones in Verbindung mit einer entsprechenden Bearbeitungssoftware (Auftrags- und Meldungsmanagement) Arbeitsaufträge in Zukunft schneller, effektiver und teilweise automatisiert abgewickelt werden können.

Die uniformierte Präsenz des SAD in den Stadtteilen soll auch durch den Einsatz „Mobiler Wachen“ an besonders belebten Orten (zum Beispiel an der Pauluskirche und an Marktplätzen) erhöht werden. Hier können sich Bürger dann direkt vor Ort an die Mitarbeiter wenden.

(dab)