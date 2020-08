DFL terminiert Drittliga-Spieltage 1 bis 4 : MSV muss zum Start dreimal samstags antreten

Düsseldorf Die Deutsche Fußball Liga hat die ersten vier Spieltage in der 3. Liga terminiert. Der MSV Duisburg muss zum Saisonstart dreimal am Samstagnachmittag antreten.

Der MSV Duisburg startet am Samstag, 19. September, in die neue Drittliga-Saison. Zum Auftakt gastiert die Elf von Trainer Torsten Lieberknecht bei Hansa Rostock (14 Uhr). Bislang war nur der Rahmenspielplan der kommenden Saison 2020/21 bekannt. Am Donnerstag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) nun die ersten vier Spieltage zeitgenau angesetzt. Bereits fest stand, dass der 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden auf dem Betzenberg am Freitag, 18. September um 17.45 Uhr die Saison eröffnen wird. Die Partie wird in der ARD im Free-TV zu sehen sein.