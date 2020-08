Klinik in Radevormwald : Sana-Klinik bekommt hohe Qualität bescheinigt

Klinik in Radevormwald

Blick auf das Sana-Krankenhaus in Radevormwald. Foto: Sana

Radevormwald Bei der diesjährigen Verleihung des Gütesiegels der privaten Krankenversicherung (PKV) kam das Krankenhaus gut weg, unter anderem in den Bereichen Herzschrittmacher-Implantation, bei Hüft- und Knieprothesen und bei der Behandlung von Lungenentzündungen.

Das Sana Krankenhaus Radevormwald hat seine Behandlungsqualität bei der diesjährigen Verleihung des Gütesiegels der privaten Krankenversicherung (PKV) einmal mehr unter Beweis gestellt. Das Krankenhaus in Radevormwald erhielt das Gütesiegel in den Leistungsbereichen Herzschrittmacher-Implantation, Operation von hüftgelenknahen Femurfrakturen, Versorgung von Hüft- und Knieendoprothesen sowie die Behandlung der sogenannten „ambulant erworbenen Pneumonie“ (Lungenentzündung).

Bernd Siegmund, Geschäftsführer am Sana Krankenhaus Radevormwald, ergänzt: „Das PKV-Gütesiegel spricht für die Kontinuität in den Qualitätsstandards bei Sana. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir dafür, dass sie diese im Klinikalltag so erfolgreich umsetzen.“ Das Gütesiegel soll nach Angaben der PKV Patientinnen und Patienten unabhängig vom Versicherungsstatus sowie deren Angehörigen eine bessere Orientierung über die Behandlung im Krankenhaus ermöglichen und Transparenz schaffen. Regelmäßige Überprüfungen sorgen dafür, dass die hohen Anforderungen auch dauerhaft erfüllt werden.