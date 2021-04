Audio-Soundwalk zum Mitmachen : Digitale Kunst in den Osterferien

Duisburg So wird das eigene Zuhause zum Kunstatelier und zur Online-Theaterbühne. Das Projekt richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren.

Das Projekt „IN.between“ ist ein Audio-Soundwalk (ein interaktives Hörspiel mit kreativen-künstlerischen Aufgaben) für Duisburger Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren im Rahmen des kostenfreien Landesprogrammes Kulturrucksack Duisburg. Seit Beginn der Corona-Pandemie geht der Duisburger Künstler Max Bilitza in enger Zusammenarbeit mit der SchulKulturKontaktStelle der Stadt Duisburg neue Wege der Kunstproduktion und –vermittlung. „Digitalisierung ist in aller Munde (...) Denn sie schafft virtuell, was real derzeit nur eingeschränkt möglich ist: der ungehinderte Kontakt der Menschen untereinander.“ hieß es unter der Überschrift „Digitale Kunst in den Osterferien“ in der Ankündigung über die analoge und digitale Kulturrucksack-Veranstaltungsreihe in der RP. Jetzt wurde das bewährte Projekt „IN.between“ aufgrund seines innovativen Ansatzes für zwei Monate verlängert.