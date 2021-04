Tuning-Szene : Polizei erwischt 108 Raser am „Carfreitag“

Polizei und Ordnungsamt kontrollierten am Freitag die Raserszene in Hamborn. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Am Karfreitag traf sich auch in diesem Jahr die Tuning-Szene in Duisburg. Auf der L1 gingen den Beamten mehrere Autofahrer ins Netz, die zu schnell unterwegs waren. Ein Fahrzeug wurde sogar vor Ort gepfändet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beim traditionellen Treff der Tuning-Szene, dem „Car-Freitag“, sind in Duisburg auch in diesem Jahr zahlreiche Fahrzeuge von der Polizei überprüft worden. Bei dem groß angelegten Einsatz erwischten die Beamten im Stadtgebiet am Freitag insgesamt 108 Fahrer, die zu schnell unterwegs waren. Schwerpunkt der Kontrollen war auch schon wie in den vergangenen Jahren vor allem der Bereich der Hamborner L1 (Duisburger- und Weseler Straße). Einige der Raser müssen bald ihr Fahrzeug für ein paar Wochen stehen lassen

Der Spitzenreiter fuhr laut Angaben der Polizei auf der Autobahn mit über 160 Stundenkilometern mehr als doppelt so schnell als erlaubt. Innerorts beschleunigte ein Fahrer seinen Wagen sogar auf eine Geschwindigkeit von 116 Stundenkilometern. Erlaubt waren an dieser Stelle allerdings nur 50. Bei den Kontrollen gingen den Beamten auch zwei Fahrer ins Netz, die berauschende Mittel genommen hatten. Einer stand unter Drogen-, der andere unter Alkoholeinfluss. Außerdem wurden verdächtige Fahrzeuge von eigenen Kfz-Mechanikern der Polizei auf verbotene technische Veränderungen überprüft.

Darüber hinaus ahndeten die Ordnungshüter auch Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung. Das war immer dann der Fall, wenn beispielsweise Menschen aus drei Haushalten in einem Auto saßen.

Gegen 1:30 Uhr fuhr ein Mercedes AMG GT in die Kontrollstelle. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den Fahrer noch ausstehende Forderungen aus unterbliebenen Gewerbesteuerzahlungen bestehen. Die Mitarbeiter der Vollstreckungsbehörde der Stadt pfändeten das Auto vor Ort. Der Mann und sein Beifahrer mussten zu Fuß ihren Weg fortsetzen.

Der „Car-Freitag“ gilt seit Jahren als Feiertag der Auto-Tuner und -Poser. Die Polizei in NRW führt an diesem Tag flächendeckende Kontrollen durch. Bereits in der Nacht vom Donnerstag auf den Karfreitag war es etwa in Dortmund zu Ansammlungen der Szene gekommen. Die Polizei zählte dabei bis zu 400 Fahrzeuge auf dem Wall, kontrollierte 150 Autos und sprach 135 Platzverweise aus.

(RP)