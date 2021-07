„Olympic Gamer Games“ in Mönchengladbach : Videospiele als Chance für Jugendliche

Mönchengladbach Bei den „Olympic Gamer Games“ teilten Referenten aus der Videospiel-Szene ihre Erfahrungen mit Jugendlichen. Sie informierten über gesundes Computerspielen und welche Erfolgsaussichten in der Branche bestehen.

Gaming Das „Zocken“ (englisch „Gaming“), wie es im Volksmund heißt, findet nicht nur am stationären Computer statt. Gespielt wird zudem an Konsolen, am Smartphone, Tablet oder Laptop.

Die wichtigsten Tipps der Experten an die Jugendlichen: „Sei du selbst“ und „Mach das was dir Spaß macht“. Und man sollte nicht verbissen dem Erfolg hinterherlaufen, denn die Konkurrenz ist groß und das Geschäft schnelllebig. Und so empfahlen die Referenten: Probiert euch aus, fangt einfach an, aber unterschätzt nicht die Arbeit, die dahintersteckt. Denn auch das betonten die Referenten stets: Der Beruf des E-Sportlers oder des Content-Creators ist mehr als das, was man nach außen sieht. Es sind unzählige Stunden der Analyse, der Fortbildung, der kreativen Arbeit und der Planung. Und wer Erfolg haben will, muss konsequent abliefern und am Ball bleiben.