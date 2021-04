Folgen der Corona-Pandemie : Duisburg fordert finanzielle Hilfen an

Duisburg Wegbrechende Einnahmen aus Zuweisungen, kommunalen Steuern und Steuerbeteiligungen reißen große Löcher in den städtischen Haushalt. Ein kommunales Investitionsprogramm könnte die pandemiebedingte Finanznöte lindern.

Der Rat der Stadt Duisburg hat in einer Resolution beschlossen, die Abgeordneten im Bundestag sowie die Entscheidungsträger auf Landesebene aufzufordern, die Kommunen mit ihren finanziellen Sorgen und Problemen nicht alleine zu lassen. Das teilte die Stadt jetzt mit. Hintergrund seien die enormen Belastungen der Kommunen durch die Folgen der Pandemie. Besonders Städte wie Duisburg, die schon in der Vergangenheit unverschuldet hohe Schuldenberge hätten anhäufen müssen, drohten zusätzliche finanzielle Schwierigkeiten aufgrund von coronabedingten Einnahmeausfällen und Mehrausgaben zur Pandemiebekämpfung.

Die Forderungen Duisburgs an den Bundestag sowie an die Landesregierung in NRW umfassen im Einzelnen: Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer bis 2024; ganz oder teilweiser Erlass der coronabedingten Schulden für arme oder einnahmeschwache Kommunen in 2025; Beteiligung an einem Altschuldenfonds, über den eine weitere Entschuldung der Kommunen ohne zusätzliche Konsolidierungsauflagen erfolgen kann; Auflage eines Investitionsprogramms für Kommunen zur Wiederbelebung der lokalen Wirtschaft; Stärkung der digitalen Infrastruktur des kommunalen