Unfall in Duisburg : Auto kollidiert mit Straßenbahn - Zwei Menschen verletzt

Unfall in Duisburg

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn auf der Wahnheimer Straße in Duisburg wurden zwei Personen verletzt. Foto: Polizei Duisburg

Duisburg In Duisburg-Hochfeld ist am Ostersamstag eine Straßenbahn mit einem Auto kollidiert. Sowohl der Straßenbahnführer als auch der Autofahrer wurden verletzt. Die Wahnheimer Straße musste gesperrt werden.

Am Ostersamstag fuhr ein 23-jähriger Duisburger laut Polizei gegen 18.45 Uhr mit einem dunkelblauen VW Polo auf der Wahnheimer Strßae im Duisburger Stadtteil Hochfeld. Er fuhr vom rechten Fahrbahnrand etwa in Höhe Fröbelstraße auf die Fahrbahn, um Richtung Wanheimerort zu fahren. Hierbei achtete er nicht auf die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn der Linie 903.