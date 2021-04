„Musical Kids“ Rheinhausen : Musikvideo „Way Maker“ soll für Hoffnung sorgen

RHEINHAUSEN Die Rheinhauser „Musical Kids“ haben auf Youtube einen neuen Song veröffentlicht. Seit Ostersonntag ist er auf ihrem Channel zu finden.

Es ist seit Ostersonntag auf Youtube zu sehen. So gerne würden die „musical kids Rheinhausen“ wieder auf der Bühne stehen und mit ihrer Band gemeinsam performen. Zusammen haben sie nach Wegen gesucht, trotz Lockdown und keiner Möglichkeit, gemeinsam zu singen, einfach „dran zu bleiben“. In den vergangenen fünf Wochen Online-Proben ist dieser Song den Kids besonders ans Herz gewachsen: „Way Maker“. 15 Sänger haben diesen Song zu Hause mit dem Smartphone eingesungen und einige anschließend zu Hause oder in der Natur eigenständig ein Video dazu aufgenommen. „Als Oster-Release wollen wir allen sagen, dass es weitergeht, dass wir nicht aufgeben und voller Zuversicht in die Zukunft blicken“, teilten die Sänder mit. Bearbeitet, gemischt und produziert wurde der Song dann professionell im Octagon Studio Moers vom Tontechniker Christopher Wehmeyer.