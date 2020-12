Vorfall in Duisburg : Maskenverweigerer verletzt Ordnungsamt-Mitarbeiter mit Kopfstoß

Duisburg Polizisten haben am Montag in der Duisburger Innenstadt einen 39-Jährigen angetroffen, der sich weigerte, eine Maske zu tragen. Als die Beamten ihn zur Rede stellten, schlug er um sich und versetzte einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes einen Kopfstoß.

Bei einer Kontrolle zur Maskenpflicht in der Duisburger Innenstadt hat ein 39-Jähriger einen Mitarbeiter des Ordnungsamts verletzt. Ein Team von Ordnungsamt und Polizei traf den Mann am Montagmittag am Sonnenwall ohne Maske an. Sie sprachen ihn daraufhin an, um seine Personalien festzustellen. Der Mann wollte seinen Namen aber nicht nennen und wurde aggressiv. Er schlug mit dem Armen um sich und versetzte einem 27-jährigen Mitarbeiter des Ordnungsamtes einen Kopfstoß. Anschließend spuckte er, ohne jemanden zu treffen.