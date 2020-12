Kostenpflichtiger Inhalt: Stadt will Einzelhandel stärken : Duisburg erhebt 2020 keine Parkgebühren mehr

Parkgebühren müssen vorerst nicht bezahlt werden. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Auf allen öffentlichen Stellplätzen in Duisburg werden bis Ende des Jahres keine Gebühren mehr verlangt. Die Stadt will so den Einzelhandel stärken. Die neue Regel gilt allerdings nicht für privat betriebene Parkhäuser und Tiefgaragen.