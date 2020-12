In Duisburg sinken die Corona-Zahlen : Hamborn hat weiter die höchste Inzidenz

Die Zahlen in Duisburg sind leicht rückläufig, aber immer noch auf hohem Niveau. Es gibt ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Hamborn bleibt der Duisburger Stadtbezirk mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Das geht aus den neuesten Zahlen hervor, die die Stadt am Dienstag veröffentlicht hat.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sieben-Tage-Inzidenz in vier von sieben Stadtbezirken in Duisburg gesunken. Die Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen an, umgerechnet auf 100.000 Einwohner.

Danach liegt Hamborn in der 49. Kalenderwoche (30- November bis 6. Dezember) mit einer Inzidenz von 287,6 weiter an der Spitze und bleibt nahezu unverändert. In der Vorwoche hatte sie bei 287,9 gelegen. Die absolute Fallzahl der positiv getesteten Menschen in Hamborn liegt bei 217.

Knapp dahinter platziert sich Meiderich/Beeck. Hier ist die Inzidenz stark von 268,2 auf aktuell 286,1 geklettert. Gesunken sind die Zahlen in Walsum, genau wie in den übrigen Stadtbezirken (Homberg/Ruhrort/Baerl, Mitte, Rheinhausen und Süden, wo sie zum Teil stark rückläufig waren.

Insgesamt, so die Stadt, seien die Zahlen leicht rückläufig. Etwas verstärkt habe sich die Tendenz mit höheren Fallzahl in den nördlichen Bezirken. Nachdem zuletzt der Duisburger Süden nach Ausbrüchen in Altenheimen schlecht abgeschnitten hatte, sind auch dort die Zahlen gesunken. Derzeit zeigen die Zahlen in Duisburg ein klares Nord-Süd-Gefälle.

Die Zahlen der Duisburger Stadtbezirke im Einzelnen: 1. Hamborn Sieben-Tage-Inzidenz 287,6, absolute Fallzahl: 217, 2. Meiderich/Beeck 286,1 (208), 3. Walsum 228,5 (115), 4. Rheinhausen 172,6 (135), 5. Mitte 147,4 (161), 6. Süden 145,2 (106), 7. Homberg/Ruhrort/Baerl 137,2 (56).

