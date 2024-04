Sextett von der Polizei Duisburg geschnappt Jugendliche stehlen Autos, fahren nach Holland und brechen in ein Haus ein

Am Mittwochvormittag gegen 10.15 Uhr meldete sich ein 43-Jähriger, der in den Niederlanden wohnt, bei der Polizei Duisburg. Bei ihm sei in der Nacht zuvor eingebrochen worden – dabei wurden unter anderem Handys gestohlen. Seine Tracking-App verriet dabei die Standortdaten: Die Handys wurden in einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Alfred-Straße in Rheinhausen geortet.