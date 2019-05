IntermezzoKonzert : Intermezzokonzert mit Markus Stockhausen

Duisburg Der International bekannte Trompeter gastiert in Duissern.

(RP) Mit Markus Stockhausen kommt am Freitag, 10. Mai, 20 Uhr, einer der besten Trompeter weltweit mit dem Quartett „Quadrivium“ zum Intermezzo-Konzert in die Lutherkirche, Martinstraße 35. Im Schnittfeld von Jazz, Klassik, Neuer Musik und elektronischen Experimenten forscht er unablässig nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten. 25 Jahre arbeitete er intensiv mit seinem Vater, dem Komponisten Karlheinz Stockhausen zusammen, der zahlreiche Werke für ihn schrieb.

Heute gibt Markus Stockhausen international Konzerte mit vorwiegend eigener, komponierter und improvisierter, oder intuitiver Musik. Aus seiner Feder stammen Auftragskompositionen für eine Vielzahl namhafter Ensembles und Orchester, vom Metropole Orkest bis hin zur London Sinfonietta. Bis heute nahm Markus Stockhausen über 60 CD‘s auf. Jedes Jahr gibt er Trompeten- oder Improvisationskurse unter dem Titel „Intuitive Music and More“ in Europa oder auch in den USA. 2005 wurde er mit dem WDR-Jazzpreis als bester Improvisator ausgezeichnet. Seit 2004 trat Markus Stockhausen im Trio „Lichtblick“ mit dem Pianisten Angelo Comisso und dem Perkussionisten Christian Thomé auf. Quadrivium baut auf die Erfahrungen des Trios auf und integriert nun den Klangreichtum des Cellovirtuosen Jörg Brinkmann, der die perfekte Ergänzung der Gruppe ist.